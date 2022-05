Fallecidos en la escuela de Texas estaban en una clase

El autor del tiroteo fue identificado el martes como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense de 18 años, residente en Uvalde y que iba armado con un rifle.

aviso en redes sociales. El autor del tiroteo escribió unos 15 minutos antes en un mensaje de Facebook que se disponía a disparar en un centro escolar, informó el gobernador del estado. En una rueda de prensa, el republicano Greg Abbott explicó que aproximadamente media hora antes del tiroteo, Salvador Ramos escribió en Facebook que iba a disparar contra su abuela. Unos minutos después, publicó otro mensaje en que dijo que ya había atacado a su abuela –que resultó herida de gravedad–, y en un tercer mensaje, publicado un cuarto de hora antes de la masacre en la escuela, indicó que se disponía a atacar un colegio. Tras las palabras de Abbott, Meta, la empresa propietaria de Facebook, matizó que no se trató de mensajes públicos, sino privados, enviados a otro usuario.

El portavoz de la Policía dijo que aún están investigando si la escuela era un objetivo premeditado del atacante o si accedió al edificio dada su cercanía con el lugar donde tuvo el accidente de tráfico. Olivarez también ofreció nuevos detalles sobre Ramos, de quien dijo que vivía con sus abuelos, no tenía empleo, fue alumno en un instituto de secundaria local, no tenía amigos ni pareja. La Policía no tiene conocimiento de que formase parte de ninguna banda.

SUBEN ACCIONES. Las acciones de las principales empresas fabricantes de armas en Estados Unidos subían ayer, un día después del tiroteo en una escuela de Texas que dejó 19 niños y dos maestras muertas, ya que los inversores prevén un aumento de la demanda ante el temor a posibles restricciones a la venta de armamento. Las acciones de Smith & Wesson Brands –mayor fabricante de armas de fuego cortas de Estados Unidos– subían 9%, las de Vista Outdoor sumaban 6,74% y las de Sturm Ruger & Company 3,46%. Esta subida suele presentarse cuando se registra un tiroteo con muchos muertos, ya que los inversores esperan un aumento de la compra de armas ante posibles restricciones.