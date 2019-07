Fabián Cáceres celebra decisión y pide respeto para los profesionales

“Celebro muchísimo la decisión del señor presidente, no me esperaba de menos”, manifestó al canal de noticias NPY. Se le consultó si volvería a trabajar en este tema si era convocado por el Ejecutivo y dijo: “Soy un soldado, yo salí de las trincheras para defender lo que venimos a defender y si me dicen ‘volvé a las trincheras’, claro que voy a volver”, expresó.

Siguió: “Yo hice mi carrera en la ANDE, es mi vida, yo hace 30 años que estoy ahí y me quedan unos años todavía en la institución. Voy a hacer lo que a mí me pidan”.

El profesional agregó que esto fue un logro de la ciudadanía. “Creo que esto tiene un lado positivo, el lado positivo es que la gente se levantó, todo el mundo ahora es especialista en tema Itaipú y fue un debate muy importante, muy sano, porque la bandera paraguaya vamos a defenderla y tenemos que estar todos los paraguayos de bien unidos”, expresó.

EN LA LUPA. En horas de la mañana, el ex titular de la ANDE Pedro Ferreira advirtió ayer en el programa La Lupa, de Telefuturo, que el acuerdo firmado entre Paraguay y Brasil incluso puede dejar a la empresa estatal sin la energía excedente de la binacional.

Es que, en una de las cláusulas del acuerdo, se estableció que “en caso de que no haya acuerdo en el ámbito de los directores técnicos, que son en este caso Sánchez Tillería y el director brasileño, (pueden) hacer la flexibilización del nivel reservorio y la energía afluente será prorrateada en la proporción de las potencias contratadas, o sea, olvídense de los excedentes”, enfatizó.

En este sentido, explicó que Brasil tiene “diferentes precios de la energía en diferentes momentos” y que “a veces ellos necesitan deplecionar, bajar el nivel del embalse”. “Cuando es caro se usa y después se recupera, pero muchas veces se pierde la cantidad neta de energía, lo cual significa menor cantidad de royalties para el Paraguay”, aseveró

Insistió: “El día que el director brasileño le diga al paraguayo ‘quiero bajar el nivel del embalse’, si ese día él (director paraguayo) dice no hay condiciones, entonces ese día se pierden los excedentes. Eso nunca fue puesto a nuestra consideración”, lamentó.

HUBO EXTORSIÓN. Asimismo, Ferreira ratificó en la entrevista que el acuerdo se dio debido a una extorsión financiera por parte de Brasil y alegó que el país vecino paga más por la potencia que adquiere debido a que en el pasado “llevó mucho tiempo energía por debajo del precios”, por lo que es “su deuda”.

Una vez más, Ferreira insistió que lo que paga la ANDE “es un derecho” que logró Paraguay tras la firma de un instrumento de compromiso en el 2007, tiempo en el que se habilitaron dos turbinas más para el lado brasileño, justamente, por pedido del país vecino. “Nadie es pillo”, aseveró.

Tras el anuncio de la suspensión del acuerdo se intentó tener la versión de Ferreira, pero no respondió las llamadas.