Extraordinario gol de Tonny

Adama Soumaoro y Domenico Criscito anotaron los otros goles. El Genoa se mantiene en zona de descenso, con 22 unidades en las posiciones, pero a un punto de salvarse.

LO DIO VUELTA. En otro gran partido del Calcio italiano este sábado, Atalanta, que empezó perdiendo, lo dio vuelta y derrotó en su estadio Atleti Azzurri por 2-1 a la Roma que dirige el portugués Paulo Fonseca, que lleva tres derrotas consecutivas y que sigue sin levantar cabeza en el 2020. En otro encuentro, el Lecce venció por 2-1 al SPAL, colista de la competición. La jornada prosigue hoy con grandes compromisos, siendo el principal el que sostendrán el Lazio, escolta, versus uno de los líderes, el Inter de Milán, desde las 16.45. El otro puntero de la Serie A, la Juventus, recibirá al Brescia desde las 11.00. Otros juegos: Udinese vs. Hellas Verona (08.30); Sampdoria vs. Fiorentina (11.00), Sassuolo vs. Parma (11.00) y Cagliari vs. Napoli (14.00).