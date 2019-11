Expertos aseguran que máquinas para las votaciones son vulnerables

Expertos en ciberseguridad afirmaron que la utilización de las máquinas de votación es altamente vulnerable y no asegura una confiabilidad del cien por ciento, tal como asegura el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Marcelo Elizeche, consultor en seguridad informática, aseguró que en nuestro país escasean los informáticos expertos en seguridad y que ninguno de ellos forma parte del TSJE. Indicó que lo preocupante es que el código fuente, es decir, la programación del sistema, no podrá ser auditado por una reglamentación.

“Técnicamente lo más preocupante es que el código fuente no va a estar disponible para toda la ciudadanía, ni mucho menos auditorías de seguridad independientes. Es decir solo el TSJE (que no tiene la capacidad) va a dar el aval y el resto de la ciudadanía tiene que confiar”, sostuvo.

Para Elizeche, una alternativa a las urnas electrónicas puede ser la utilización de boletas marcadas por el votante, e implementar la tecnología en el conteo de votos, con escáneres ópticos. Entonces, la tecnología se aplica en el conteo, que generalmente debe tener un control más exhaustivo para evitar errores o fraudes.

“La auditoría termina delegándose al TSJE y quizás a los encargados de los partidos políticos, pero se requiere gente especializada en ciberseguridad. La población no va a poder acceder a cómo están hechas estas máquinas. Llamamos eso en seguridad una superficie muy grande. Yo estoy de acuerdo con aplicar tecnología después del voto, en el escrutinio, una vez que el elector marca la papeleta ya tenés garantizado el secreto del voto”, expresó.

Indicó que las dos empresas que se presentaron a este proceso licitatorio pretenden utilizar formatos QR o RFID, “que no son opciones que se caracterizan por su absoluta seguridad”. “Es una falta de transparencia en ese sentido. Quien me asegura que esa máquina pueda estar transmitiendo algo en el momento de mi voto”, manifestó.

Elizeche ya viene manifestándose a través de sus redes sociales por este tema desde hace tiempo.

“Deberían haberse asesorado mejor, buscan una manera de hacerlo gradual y el tiempo en que se aprobó la ley y las próximas elecciones, se hizo a las apuradas. Urna electrónica es un eufemismo, es como una computadora, tiene todos sus componentes que tienen sus vulnerabilidades. La emisión del voto es complicada con esta tecnología, hay que meter la tecnología a partir de que el elector emita su voto y marque la papeleta”, expresó.

Añadió que “el problema no es que te cambien tu voto, se puede llegar a violar el secreto del voto, porque no se puede auditar esas máquinas, la población no puede auditar salvo que sean del TSJE”.

A su turno, la directora ejecutiva de Tedic Maricarmen Sequera se manifestó en los mismos términos. Indicó que las máquinas podrían ser utilizadas para el beneficio de un candidato modificándose los algoritmos.