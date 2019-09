Experto revela las claves de la transformación digital

Silva Arancibia indicó que uno de los objetivos que busca el Flumarketing es limpiar el lenguaje relacionado con la digitalización de las empresas. Al respecto, el autor de varios libros sobre márketing digital expresó que muchos hablan de digitalización como sinónimo de transformación digital, pero no lo es. El chileno explica que la transformación digital real implica cambiar los procesos, cuestionarse el modelo de negocio, cómo se está encarando, desechar las actividades que no agregan valor y dejar las que si lo agregan, formalizar y luego digitalizar. “Por eso, lo primero que les sugiero a las empresas es ponerse de acuerdo en el lenguaje, qué es lo que hará: va a transformarse digitalmente o va a digitalizarse solamente”, dice.

Aduce en segundo lugar el entender a los consumidores, porque estos cambiaron radicalmente y sus gustos también. “Todos hablan hoy en día de los millennials, pero ellos ya están viejos, y pocos están hablando de los Gen Z o Alfa que son los hijos de los millennials. Son chicos nacidos en el 2012 en adelante, que para el año 2025 van a ser millones en el planeta y que representarán un cuarto de la demanda, y que sumados los Z y los Alfas, representarán el 50% de la demanda en el mundo. Entonces, se debe entender qué está pasando a los consumidores y cómo están evolucionando”, aconseja.

En tercer lugar, Silva recomienda comprender que la transformación digital no pasa solo por la tecnología, pues esta es solo una parte de este proceso. “Todos los fracasos de la transformación digital se deben a que se puso por delante a la tecnología y no a las personas, no a la cultura organizacional y no al liderazgo”, asegura.

COMPONENTE HUMANO. El experto indica que hay tres componentes humanos que forman parte importante de la transformación digital.

En primer término menciona a las personas, quienes deben entender que la transformación digital es positiva tanto para la compañía como para ellas mismas. En segundo lugar, resalta que debe haber una cultura pro transformación digital, o sea, espacios para crear, porque primero está la creatividad y luego la innovación.

“Otro error es que mucha gente habla de creatividad e innovación como sinónimos y tampoco lo son. La creatividad es el concepto: se me ocurrió algo nuevo, una solución nueva. Mientras que la innovación es el proceso de cómo la empresa se hace cargo de esa creatividad para llevarla finalmente a un producto”, dijo.

Enfatizó que las empresas deben entender que la transformación digital pasa por un componente humano y por un liderazgo para llevarla a buen puerto.