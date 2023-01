Experto asegura que sanción tiene impacto negativo en la imagen país

“Si mañana viniese otra visita del GAFI para hacer una evaluación, te aseguro que no vamos a tener el puntaje que tuvimos el año pasado”, afirmó Battilana en una entrevista concedida a Monumental AM 1080. El experto habló de las implicancias prácticas que tiene la nueva sanción impuesta por los EEUU y aseveró que, con la medida de castigo financiero impuesta por el Departamento del Tesoro, ni Cartes ni Velázquez pueden volver a operar en dólares, ya que se les restringe el acceso al sistema americano y mundial.

“La primera consecuencia es que Horacio Cartes y Hugo Velázquez no van a poder volver a operar en dólares en el sistema financiero mundial; es decir, no pueden volver a tener cuenta en dólares, no pueden hacer ningún tipo de transacción en dólares, ni tarjeta de crédito, ni cuenta, ni nada a nombre del título personal, anexo a nombre de título de ninguna empresa en las cuales sean parte, esa es la consecuencia directa”, sostuvo.

en lista. A su vez, indicó que al pasar a integrar la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), cualquier firma que se vea asociada a Cartes o Velázquez estará impedida de relacionarse de ninguna manera con empresas estadounidenses, ya sea con sede o filial en aquel país, o empresa de cualquier otra parte del mundo que cotiza en la bolsa americana. “Están (las empresas con algún tipo de vínculo con EEUU) vedadas de trabajar o tener relación con las personas de la lista, so pena de que la empresa que haga eso pueda ser multada por miles, cientos o millones de dólares”, dijo.

En ese sentido, el abogado consideró que las empresas del Grupo Cartes tendrían que reestructurar su sistema de manejo en orden de seguir operando. “Marcas deberán verse obligadas a desvincularse o que las personas vinculadas salgan del grupo”, indicó.



Cualquier transacción en dólares en cualquier parte del mundo pasa por corresponsalía de Estados Unidos.

Enex también comunicó fin de su relación comercial



La firma petrolera Enex, del chileno Andrónico Luksic, socio comercial de Horacio Cartes, anunció ayer en un comunicado su decisión de terminar su sociedad comercial con el grupo del ex presidente en Enex Paraguay SAE, a raíz de las sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EEUU.

El día anterior, otra firma del Grupo Luksic, la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), también comunicó en forma oficial su decisión de poner fin a su relación comercial con Bebidas del Paraguay, empresa del Grupo Cartes, horas después de que se conocieran las sanciones de los EEUU al ex presidente.