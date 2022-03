Experto afirma que aún se debe usar tapabocas en lugar cerrado

"Debemos sentarnos a debatir sobre el tema. No veo la razón para tratar desesperadamente suspender, está demostrado que el uso de mascarillas ayudó en el pico más alto del virus. La pandemia está en curso", dijo el especialista en contacto con Monumental 1080AM.

Para el médico, las decisiones en el Congreso Nacional no se basan en lo científico, hay mucha opinión popular.

Advirtió que eliminar el uso de los cubrebocas significaría que no hay riesgo de contagio o que no nos importan y ese no es el mensaje que se debe trasmitir a la ciudadanía. Destaca que pueden existir más variantes del coronavirus, y que no sabemos si tendrán la capacidad de generar una nueva ola.

"Mascarillas en espacios cerrados no podemos eliminar aún, sí en espacios abiertos podemos recomendar no usar", insistió.

Desde Salud Pública, las autoridades señalaron que de derogarse la ley de mascarillas, la institución seguirá aconsejando su uso porque los tapabocas durante los picos de las olas ayudaron a que miles de paraguayos a que no se contagien.



