Exigen una mejor atención en hospital de Curuguaty

Los principales reclamos giran en torno a la falta de profesionales médicos, específicamente anestesiólogos y cirujanos. “Los pacientes están abandonados, más ahora que llegan las fiestas los profesionales se van de vacaciones y los enfermos quedan a la deriva”, dijo Soledad López, una de las líderes del grupo. Reclamó el compromiso de las autoridades durante la campaña electoral sobre En primer lugar la salud.

Humberto Rodríguez, otro de los manifestantes, aseguró que la acción que se llevó a cabo es como resultado del hastío que siente la ciudadanía de la mala atención en el centro asistencial. “Nos parece chistoso que los pacientes tengan que ir a otros hospitales por falta de anestesista; muchas veces mientras se traslada y fallece el paciente”, señaló.

Rodríguez agregó que actualmente no se cuenta con cirujano, el nosocomio no tiene director y tampoco cuenta con servicio de agua potable el centro. Señaló que en estos casos se impone que el ministro y el viceministro de Salud muestren la cara porque con la salud no se juega, indicó. En el momento en que se desarrollaba la manifestación, salió al paso el doctor Jorge Obregón, quien recriminó a los manifestantes y exigió que abandonaran inmediatamente el predio, “ya que estaban obstaculizando el paso a urgencias”, sostuvo. Pidió la intervención de los uniformados policiales, pero sin pasar a mayores, los manifestantes se apostaron frente al edificio.

Durante una larga discusión, el profesional dijo que el hospital de Curuguaty está colapsado, que se está coordinando con el hospital cabecera del departamento en Salto del Guairá para cubrir la demanda. Explicó que en estos tiempos varios funcionarios usufructúan sus vacaciones, que es un derecho de cada profesional. EC