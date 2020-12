Exigen que procesos por corrupción se resuelvan de una manera rápida

“Estamos tratando de que salgan las resoluciones rápidamente. Presentamos un urgimiento a la Corte para que puedan resolver rápidamente. En otras épocas, como nadie hacía ese urgimiento, los expedientes quedaban años ya sea en la Sala Penal, en la Sala Constitucional o en los mismos juzgados de Garantías. Hoy ya no es así. Hoy nos hicimos cargo para hacerles entender que hay un grupo de ciudadanos que estamos detrás de esos procesos penales de corrupción pública. Si nosotros no le damos ese lugar a la sociedad civil probablemente no se va a lograr ese cambio que queremos”, sostuvo María Esther Roa, líder de la organización Somos Anticorrupción Paraguay, anteriormente llamada Comisión Escrache Ciudadano.

La abogada mencionó que el papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción es irrefutable. Dijo que el Poder Judicial debe garantizar transparencia y la sociedad civil debe velar y monitorear los procesos penales por corrupción.

“Hay muchísimas notas que fueron presentadas. Cuando hay recusaciones, por ejemplo contra un fiscal, esas recusaciones que finalmente terminan con la fiscala general del Estado, si nadie le presenta urgimiento se va un fiscal que no conoce el proceso porque no es el que investigó genuinamente ese proceso penal, entonces eso tiende a dos cosas: o puede fracasar o puede ser que haya un contubernio entre el fiscal que entra y el juzgado y el abogado de la defensa y eso puede quedar impune. De hecho que ellos siempre buscan una salida procesal para beneficiar a los corruptos. Una de ellas es la suspensión condicional del procedimiento, lo que buscan es que se extienda el proceso cuando la gente se olvidó, porque todos los días nos desayunamos un hecho de corrupción más grave que el de ayer, entonces la gente se olvida porque las noticias fluyen. Lo que nosotros hacemos es no olvidarnos de los robos y tener agendados esos robos y de tal suerte que estamos haciendo esos controles, esos seguimientos, esto nunca antes se hizo”, añadió Roa.