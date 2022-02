Exigen que el Gobierno remita el informe final sobre Itaipú a Brasil

“Itaipú Binacional ya no le debe nada a Eletrobras y, al contrario, es Eletrobras la que le debe a Itaipú Binacional, con lo cual el Paraguay tendrá una tarifa eléctrica mucho más barata y recursos para su desarrollo”, señalaron en el mensaje.

Detallaron que esta semana se estableció una colaboración entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil, hecho que representa un marco propicio para que la administración de Abdo “cumpla con el citado compromiso entre ambos Estados”.

Recordaron que la CGR determinó que en Itaipú se generó una deuda ilegal de USD 4.193 millones, y que el Estado paraguayo se había comprometido a remitir tal resultado al representante del Estado brasileño, según declaración del 25 de julio del 2009, suscrita por Fernando Lugo y Luiz Inácio Lula Da Silva, lo que hasta ahora se desconoce que haya realizado el presidente Abdo.

Cajoneo. En la carta afirman que el mandatario paraguayo está cajoneando el informe. “No está de más tampoco reafirmar que el Informe Final de la Contraloría tiene la formalidad necesaria requerida por nuestra Constitución, pues fue emitido por el órgano oficial de control de la República. Por lo tanto, desconocemos las razones por las cuales sigue usted en una suerte de ‘cajoneo’ de nuestros propios intereses”, se lee en la misiva.

Reiteran que ya no debería existir ninguna deuda de Itaipú con Eletrobras, por lo cual es una traición a la patria el continuo pago de la entidad binacional a Eletrobras; en particular, el no reclamo de estos pagos ilegales.



Reiteran que la deuda de Itaipú ya está saldada y el país debería recibir más beneficios por la energía de la binacional, para ofrecer una tarifa más barata y generar recursos para el desarrollo.



Visita del Tribunal de Cuentas

Sobre la visita de autoridades del TCU del Brasil, el contralor general Camilo Benítez señaló que los derechos paraguayos en Itaipú “no responden solamente a un reclamo popular, sino a una reivindicación de justicia”. Sin embargo, desde la CGR nada se dijo sobre el informe final de la deuda de Itaipú y el reclamo de remisión del documento al gigante sudamericano.

Agregó que el control y la rendición de cuentas son ejes que, en el concierto internacional, unen a los órganos fiscalizadores de Paraguay y Brasil. “Hemos establecido una sociedad histórica que permitió a nuestros países construir emprendimientos como la Entidad Binacional Itaipú, que sella un futuro común, en épocas de democracia y lucha de nuestros pueblos contra el mal de la corrupción”, subrayó Benítez.