Exigen que directora se aparte del MEC por maltratar a niños

Los padres de familia denunciaron que sus hijos fueron víctimas de maltrato verbal, presuntamente por parte de Moleda, durante la apertura del proyecto Namopotî Paraguay, realizada en el Colegio Nacional de Villarrica, el pasado viernes.

En ese evento tenía que asistir el ministro Eduardo Petta, pero no llegó, por lo que los alumnos y docentes esperaron más de dos horas en vano, y como para subsanar la situación, Moleda pidió a los niños fotos grupales.

Según los chicos, la funcionaria hizo posar a todos los alumnos para una foto, pero que los del 5º grado no llevaron “carteles para el ministro”, lo que provocó su enojo, “ustedes no me sirven para la foto si no trajeron carteles”, dijo la directora, denuncian.

Rodolfo Tishler, presidente de la comisión de padres del colegio afectado, dijo que fue testigo de lo que pasó y aseguró que no permitirá que esto vuelva a ocurrir.

“El que tiene la firma es el ministro Petta y de él depende que esto se solucione. Confiamos en que se va a hacer justicia, porque las pruebas están a la vista”, refirió Tishler.

La directora general de Bienestar Estudiantil, Killy Moleda, desmintió que haya maltratado a los alumnos.

PROPUESTA. La vicedirectora del colegio afectado, Mirtha Raquel Britos, dijo que es la primera vez que sus alumnos son maltratados y a su vez sugirió a Killy Moleda, propulsora del proyecto Namopotî Paraguay, que también lleve a cabo un proyecto denominado Ñamopotîmina la Ministerio (limpiemos el ministerio) y que el ministro lo tenga en cuenta.

Moleda ya enfrentó denuncias de presunto maltrato en octubre del 2018, por parte de funcionarios administrativos que amenazaron con tomar el Ministerio si no cesaba esa situación.

Ayer en horas de la mañana se apersonaron en el Colegio Salesiano Don Bosco representantes del MEC Guairá, docentes, directivos del colegio, además de padres de los niños afectados, donde tras una larga reunión labraron un acta donde hicieron constar lo sucedido.

Esa acta será entregada al ministro, para que el mismo pueda determinar las acciones a tomar.