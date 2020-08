Exhortan a aplicar la ley de la Senabico

Según explicó, la medida que la legislación se encuentra vigente y debe ser usada por los magistrados de Garantías.

Llanes aseguró que tenían noticias de que los jueces concedían a terceros como depositarios judiciales y no a la Senabico.

Además, acotó que también deberá decretarse la inhibición general de gravar y vender bienes, de modo a que no se frustre el comiso en caso de que se llegue a una sentencia condenatoria.

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez, señaló que además de la exhortación deberían anularse todas las medidas cautelares ya tomadas con respecto a terceros.

Es más, el ministro del Máximo Tribunal remarcó que se dieron varios abusos que no podían ser tolerados.

No obstante, no hubo una resolución al respecto si se iban o no a anular las medidas cautelares, ya que como Corte no podían anular medidas vigentes y dictadas por jueces, sin violar el principio de independencia.