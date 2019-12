Exceso de velocidad y estructura vial deficiente, mezcla que sigue enlutando

En Paraguay los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte, y el exceso de velocidad es uno de los factores de riesgo. Martha Barrios, directora del Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, explica que en el país es muy baja la percepción de lo inseguro que es no respetar las normas viales.

“Principalmente el factor de riesgo en nuestro país es el exceso de velocidad. A esto se le agrega el no uso del cinturón de seguridad, el no uso del sistema de retención infantil (la silla para niños), el no uso de casco y chaleco, consumo de alcohol, y el uso de distractores al volante... hay que trabajar mucho en el exceso de velocidad”, indicó.