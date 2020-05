Ex ministro de Salud boliviano va a prisión por irregularidad

La Justicia boliviana dispuso ayer la prisión preventiva para un ex ministro de Salud y otros funcionarios sanitarios por su presunta culpabilidad en la compra sobrevalorada de respiradores españoles para pacientes con coronavirus.

El fiscal Ruddy Terrazas determinó la prisión preventiva para (el ex ministro) Marcelo Navajas; el ex director de asuntos jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el ex director de la Agencia de infraestructura en salud y equipamiento, Geovanni Pacheco; y el conocido en este proceso como “testigo clave”, Luis Fernando Humerez.

Navajas guardará detención por tres meses, mientras que los demás imputados lo harán por un lapso de seis.

Una ex funcionaria de esa agencia estatal y una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra, también fueron enviadas a arresto domiciliario por seis meses, según el fiscal.

Tras una audiencia que se prolongó por casi 12 horas y concluyó en la madrugada del domingo, el juez decidió también el arresto domiciliario de dos funcionarias del Ministerio de Salud que tuvieron relación con esta compra.

CASO. En la evaluación del caso se tomaron en cuenta las cartas cursadas entre el Ministerio de Salud y la agencia de compras y contrataciones de ese despacho. El ex ministro “autorizó este proceso”, dijo el fiscal. Rosario Canedo, abogada de Navajas, alertó que su defendido padece de una enfermedad cardíaca grave y que su estadía en prisión representa un riesgo para su vida.

Navajas fue destituido el miércoles último por la presidenta Jeanine Áñez, tras revelarse que 170 respiradores comprados para encarar la pandemia no eran los adecuados para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Informes posteriores indicaron que por estos equipos de manufactura española se pagó un sobreprecio, luego de ser adquiridos a un precio unitario de 27.683 dólares, cuando otras empresas los ofrecían por entre 9.500 y 11.000 euros, equivalentes a unos 10.312 a 11.941 dólares americanos.