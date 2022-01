Ex intendente de San Antonio suma una nueva denuncia por corrupción

“La denuncia que realizó el intendente es de una pericia primaria, por una parte, sobre la construcción de un local cultural en San Antonio, donde hubo una sobrefacturación de aproximadamente G. 1.800 millones. La obra debía de costar un poco más de G. 2.000 millones y, sin embargo, facturaron en G. 4.000 millones”, explicó la apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Basiliza Vázquez.

La segunda obra denunciada es la construcción del tinglado municipal en donde sospechan que se habría sobrefacturado G. 200 millones.

El costo real debía ser G. 300 millones; sin embargo, se hizo figurar G. 500 millones en gastos, de acuerdo con las documentaciones.

La apoderada dijo que no van a apañar la corrupción de sus propios correligionarios.

DEL MISMO COLOR. “El intendente tomó la iniciativa de denunciar para no hacerse responsable sobre esos casos. Hizo la denuncia a pesar de que el ex intendente es del mismo partido, pero el intendente (Aguilera) tiene la teoría de que la corrupción no tiene color. No por color tenemos que dejar de denunciar un hecho tan grave”, sostuvo Vázquez.

Todos los concejales municipales acompañaron al actual jefe comunal, entre liberales, miembros del Encuentro Nacional y del Partido Colorado, entre los cuales están Gustavo Cañiza, Tomy González, Leandro León, Berna Rodríguez, Néstor Roux, Valentín Ferreira y Wilson Pittoni.

PERICIA INTERNA. La Municipalidad de San Antonio se encuentra realizando pericias internas en cuanto a los proyectos realizados en la administración anterior.

Las pericias se encuentran a cargo del arquitecto Christian Ibarrola y sobre esos informes proveídos se presentó ayer la denuncia formal.

La fiscala Marlene González, quien se encontraba de turno, recibió los documentos y habló con los denunciantes.

OTRAS CAUSAS. Raúl Mendoza ya cuenta con varias denuncias en su contra.

En agosto del 2020, fue denunciado por un grupo de ciudadanos de San Antonio, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 23.500 millones. La demanda penal alcanzó también a sus familiares, como su esposa, hermana y cuñados.

Fue denunciado por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lesión de confianza.

Se sospecha que hubo un desfalco en el que se habrían enriquecido con 13 inmuebles en la ciudad, que están identificados.

En este caso, según indagaciones, ni siquiera tiene número de causa y no fue asignado fiscal para que sea investigado.

Ya anteriormente habían hecho otra denuncia por lesión de confianza en la construcción de un centro cultural.

Luego de intentar trabar su juicio en la Corte y ser rechazado, Mendoza finalmente tendrá que sentarse en la silla de los acusados, por presunto desvío de fondos para merienda escolar, y construcción de aulas.

Mendoza fue denunciado en el año 2015. Este caso se trata de un faltante de G. 715.303.500 durante su administración.

Según el Ministerio Público, el ex intendente no utilizó los recursos para la merienda escolar, así como para construcción de aulas con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

La denuncia fue presentada por comisiones vecinales.



2.000.000.000

de guaraníes es el supuesto monto de sobrefacturación que habría cometido Mendoza en el periodo anterior.