Ex empleada de Ibarra detenida por dar positivo a prueba

El fiscal Gerardo Mosqueira mencionó que la mujer no colaboró en la investigación y sospechan de que habría estado en contacto con el arma utilizada, ya que dio positivo a antimonio en sus manos.

Manifestó que la mujer sería imputada por obstrucción a la investigación.

Los fiscales Andrés Arriola y Gerardo Mosqueira allanaron ayer las viviendas de los empleados de Ibarra en San Lorenzo y en una de ellas detuvieron a una mujer.

Estudios criminalísticos detectaron restos de pólvora reciente en las manos del ex fiscal y ex viceministro Javier Ibarra. Hasta ese momento, la hipótesis de un caso de sicariato iba perdiendo fuerza, por lo que analizaban el caso como suicidio. Sin embargo, no se encontró el arma utilizada hasta el momento.

La comisaria Rossana Chávez, del Departamento de Criminalística, explicó que ayer se reveló el resultado de la prueba de nitritos y nitratos que le fue practicada a Ibarra. Chávez sostuvo que la prueba detectó restos de pólvora en la mano de Ibarra.

Esto lleva a los investigadores a reforzar la hipótesis del suicidio que se ve cuestionada por los dos disparos que recibió el hombre.

Este fenómeno se puede dar y no sería el primer caso. “Sí se pueden dar varios impactos en un acto suicida. No es frecuente, pero pasa, más aún cuando hablamos de un arma automática. Pueden darse varios disparos mientras el dedo aprieta el gatillo”, dijo el médico forense Pablo Lemir, en comunicación con Radio Monumental 1080. El comisario Luis López, de la Unidad de Homicidios de la Policía, aseguró que no se puede descartar ninguna hipótesis.