Ex director de Finanzas dijo que informó sobre el incumplimiento de requisitos

Fueron avisados. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública fueron informadas sobre la falta de cumplimientos de requisitos de los insumos que llegaron de China, contó Alcides Velázquez, ex director de Administración y Finanzas, en declaraciones a Radio Monumental. “Yo fui testigo de una reunión donde los representantes técnicos hicieron saber a las autoridades del Ministerio de que no cumplían con los requisitos y que faltaban las documentaciones y otros”, refirió el ex responsable de dicha área del MSP.