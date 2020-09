Ex diplomáticos denuncian acoso político a oposición

Durante una reunión en el Partido Revolucionario Febrerista, varios ex legisladores que cumplieron roles diplomáticos en representación de nuestro país, entre ellos Carlos Riveros, embajador en México durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012); Juan Carlos Ramírez Montalbetti, ex embajador ante Nicaragua y Aladi, y el ex senador Miguel Abdón Saguier, ex canciller en 1999, remitieron una carta a la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en denuncia a supuesto acoso a partidos de oposición.

El relato recuerda que un fiscal dedicado a la lucha contra el contrabando imputó el pasado 1 de junio al líder del PLRA, Efraín Alegre, y a otros dos dirigentes por “producción de documentos no auténticos y uso de documento público de contenido falso que se habrían registrado en la campaña electoral de 2018”. En dichas elecciones, Alegre se enfrentó al actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.

“La imputación se realizó dos años después de haber culminado ese proceso electoral y luego de que el órgano supervisor haya aprobado la presentación de cuentas sin objeciones”, refirió la carta enviada a la CIDH.

En el documento se aclara que Alegre “por disposición legal nunca administró la campaña”. Alegre cumple medidas preventivas a la prisión por este caso.