Ex canciller logra aliados de la mano de Prieto en el Este

El ex canciller nacional anunció que su proyecto no es excluyente pero sí apunta a luchar contra el modelo actual. “Proponemos no una lucha electoral contra partidos, nuestra lucha es contra este modelo que está agotado. Por eso mi gobierno será un Gobierno Tricolor”, dijo.

Enfatizó en el hecho de que la dinámica zona de frontera, será prioridad en su gobierno. “Trabajaremos junto a todos los sectores para convertir de vuelta al Alto Paraná en un polo de desarrollo”, indicó.

Agregó que para ello va a escuchar el programa de gobierno local. “Venimos a recaudar de los ciudadanos sus problemas, sus inquietudes”, dijo.

Agregó que abordará la tarea de “convenir, combinar, negociar y pactar con las fuerzas económicas de Alto Paraná para hacer una reconversión comercial e industrial”.

Aparte de Mujica, también se postulan por la gobernación los liberales Iván Airaldi y Óscar González Drakeford.