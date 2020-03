Evitar discriminar a personas con síntomas de coronavirus

Uno de los casos más significativos se ha vivido en Ciudad del Este, con grupos de ciudadanos taiwaneses, a quienes se acusó de ingresar al país sin haberse sometido a los controles sanitarios y hallarse conviviendo en condiciones de hacinamiento. Aunque corresponde la intervención de las autoridades para verificar la situación y actuar en consecuencia, como efectivamente ocurrió, lo lamentable fueron algunas reacciones de personas en las redes sociales, que proponían echarlos de manera violenta del país para que supuestamente no diseminen el virus.

Situaciones similares han ocurrido en otras localidades del país, donde ante denuncias no confirmadas se acusaba a compatriotas que habían llegado de viaje desde países vecinos, como el Brasil o la Argentina, con síntomas de gripe o resfrío, proponiendo expulsarlos de la comunidad en forma violenta. Lo que corresponde es aconsejar a las personas a someterse a un control y reportar debidamente los casos ante las autoridades sanitarias para verificar la veracidad de las sospechas y adoptar las medidas correspondientes.

El temor ante la pandemia no debería llevarnos a perder la razón ni la humanidad. Tal como señala una activa campaña internacional en las redes, las personas no son el virus y contagiarse con el coronavirus no constituye un delito. Por el contrario, en lugar de recibir rechazo, las personas que presentan síntomas de posible contagio requieren de compasión y solidaridad.

Lo que corresponde ante estos casos es aconsejar y prestar ayuda, adoptando las debidas precauciones de distancia y de higiene para evitar exponerse a un posible contagio. Ponerlas en contacto con las autoridades sanitarias, pero, por encima de todo, brindarles apoyo desde la distancia, para que no se sientan solas y rechazadas.

Del mismo modo, hay que evitar seguir propagando versiones que no tienen fundamento en las redes sociales y en los servicios de mensajería, que solo buscan crear pánico o zozobra en la población.

En las últimas horas han estado corriendo varios avisos anónimos por WhatsApp, alertando que, ante la posible decisión gubernamental de una cuarentena total, los supermercados estarían cerrando sus puertas, lo cual es absolutamente falso. Este tipo de acciones deben ser cortadas de raíz cuando no tienen una fuente reconocida y responsable.

Insistimos: Hay que buscar buena información en los medios de comunicación reconocidos, creíbles y confiables, que nos puedan mantener debidamente al tanto de lo que sucede.

Y, por sobre todo, mantener la serenidad y un espíritu solidario para superar juntos la actual emergencia.