Evaluarán disponibilidad y precio de papas

Por un lado, los productores alegaron que existe cantidad suficiente para contener la demanda, mientras que los importadores aseguraron que ya es momento de autorizar la importación legal.

El viceministro de Agricultura, Nicasio Romero, informó al final de la reunión que se llegó al acuerdo de que se evaluará en campo si existe la cantidad suficiente de papa para responder a la demanda.

“Ahí hay un pequeño desentendimiento. (Los importadores) dicen que la producción local no abastece al mercado nacional y los productores dicen que sí, entonces estamos en ese tira y afloja y decidimos en esta reunión hacer un levantamiento de datos”, explicó.

Estos datos se recabarán hoy para tenerlos listos esta misma semana, durante otro encuentro que se está previendo.

“No se está dando Afidis (autorización fitosanitaria de importación) ahora de la papa. No daremos hasta tanto no sepamos cuánto tenemos”, señaló.

Romero informó además que mañana, a las 14.00 horas, está fijada una reunión con el nuevo titular de la Unidad Anticontrabando, el ex fiscal Emilio Fúster.

En la reunión con Fúster discutirán exclusivamente el tema contrabando, que perjudica a los principales productos frutihortícolas y a productos de todo tipo, señaló Romero.

“Afecta a la cebolla, papa, tomate, seguimos quejándonos todos los paraguayos sobre este tema, esperemos que se solucione en gran medida con esta comisión que se conformó”, manifestó el viceministro al respecto.

Por su parte, Juan Silveira, vicepresidente de la Alianza Frutihortícola del Paraguay, aseguró que existe cantidad suficiente de papa para responder a la demanda por el momento.

No obstante, se mostró conforme con la decisión de recabar los datos in situ, para que no haya dudas.

“Le pedí al ministro (Denis Lichi, quien participó de la primera parte de la reunión) que medie, que mande gente, que evalúen si hay verdaderamente (producción), que se tomen las medidas, pero con números en la mano”, dijo.

Silveira comentó que la base del precio de la papa es de G. 50.000 por bolsa de 20 kilos en las fincas.