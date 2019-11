Estudio de EEUU defenderá a Tarragó

El director de Asuntos Consulares de la Cancillería, Juan Ignacio Livieres, habló ayer sobre la situación de la ex diputada colorada Cynthia Tarragó, quien está recluida en la institución correccional del condado de Monmouth, investigada y acusada por conspiración internacional para lavado de dinero.

Livieres informó que Tarragó ya cuenta con un abogado particular. “Tenía un abogado de oficio, ahora tiene un abogado particular (de nacionalidad estadounidense)”, indicó el funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores. “Es un estudio jurídico el que se va a ocupar de su defensa”, agregó, aclarando que todavía no tiene todos los detalles del defensor.