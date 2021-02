Estrategia integral para garantizar la educación de calidad

La pandemia no afectó solamente a la educación, afectó a toda la humanidad. En el ámbito educativo el efecto fue muy fuerte puesto que quedó totalmente relegado en pos de la salud. Específicamente en educación superior hubo que esperar las normativas adecuadas, no solo del Ministerio de Salud sino también del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que fueron quienes dieron los lineamientos generales para poder seguir trabajando de forma no presencial.