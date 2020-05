“Esto nos podría llevar hasta penales”

“Ahora empezamos el segundo tiempo en la lucha contra el coronavirus, de un partido muy largo que podría ser con alargue y hasta penales”, graficó en términos peloteriles el Dr. Sequera.

Un tema importante es el equilibrio en la pandemia que tiene el país con respecto a los vecinos, y justamente será Brasil un actor importante. “Somos el país que estamos más cerca de São Paulo, y eso influirá demasiado”, recalcó Sequera.

“El virus lo trae la gente, como nos movemos, es como se mueve el virus (...). Es muy frágil este balance y depende mucho de la actitud de las personas”, agregó uno de los máximos responsables de salud del país.

“La tormenta aún no llegó y nosotros estamos entrando en la fase 2, hay que tener mucho cuidado, porque no solo el Covid-19 mata a personas, sino a la economía. Debemos usar el tapabocas ya que previene el 90 por ciento, el lavado de manos, el distanciamiento, el no compartir el tereré, esas medidas ayudarán muchísimo, por eso estamos como estamos de bien”, finalizó el doctor Sequera.