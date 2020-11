"Estamos cansados de los que benefician a estudios jurídicos"

“Nosotros estamos cansados de que los que ocuparon esta silla siempre enriquecieron a estudios jurídicos y amedrentaron a los fiscales, jueces y defensores, todo el pueblo sabe eso, entonces nosotros estamos abocados a defender al gremio, yo soy un representante del gremio, y voy a hacer respetar el estado de derecho y, por sobre todo, a mis colegas, que todos los días están siendo golpeados en los pasillos”, cuestionó Bogarín.

Respecto a las presiones políticas, manifestó que se debe considerar que el Consejo de la Magistratura está compuesto por representantes políticos, pero señaló que su propuesta es que las decisiones sean fundamentadas, de manera que la ciudadanía vea la posición de cada uno.

“Un tema fundamental que yo voy a impulsar es cambiar el reglamento de selección de magistrados, porque de nada sirve todo lo que dijimos durante la campaña si no modificamos ese reglamento. Se debe eliminar el cartonaje, siempre respetando la capacitación de los colegas, pero sopesando la idoneidad, y el examen debe ser más práctico que teórico, y se debe buscar de alguna manera la localía”, expresó.

Bogarín señaló que una vez que asuma el cargo dentro del Consejo de la Magistratura seguirá dos ejes fundamentales, la transparencia y la descentralización.

“Yo me comprometí con los colegas del interior a viajar, a salir, no solamente estar abocado en una oficina, vamos a estar trabajando con Amambay, en Ciudad del Este, vamos a estar trabajando con los diferentes protagonistas de esta victoria”, manifestó Bogarín, quien este fin de semana ya realizó viajes a Paraguarí y Caaguazú.

CAMBIOS. Por su parte, Paciello también señaló que deben realizarse cambios al actual reglamento del Consejo de la Magistratura, así como también cuestionó la práctica corrupta de elegir candidatos según su padrino político.

“Se debe elegir mirando a las personas, no las cartulinas ni de la mano de quién viene. En mi caso particular, yo voy a concentrarme en seleccionar a los más capaces, íntegros y comprometidos como servidores públicos... Seleccionar a los más capaces candidatos a jueces y fiscales conlleva una gran responsabilidad... tenemos que apostar a las personas principalmente por encima de los méritos académicos... me refiero a las cartulinas y certificados de posgrados que acompañan siempre”, manifestó.

Paciello dijo que conversará con los demás miembros del Consejo de la Magistratura y que su primera propuesta será el cambio del reglamento de selección de magistrados.

“Tenemos que cambiar este parámetro objetivo que se conoce como puntaje y dar mayor valor a lo que dije, a las personas que se están postulando respecto a su integridad, capacidad y compromiso cívico, estamos llenos de gente con mucho puntaje pero que no han satisfecho las expectativas ciudadanas”, señaló.

Al igual que Bogarín, manifestó que impulsará la transparencia exponiendo los argumentos para seleccionar candidatos, así como también que el examen de conocimiento que se aplica a los candidatos sea más práctico y que el proceso no dure demasiado tiempo.

Universidades privadas elegirán a su representante

El próximo 17 de diciembre se realizarán las elecciones de representantes de las Universidades Privadas ante el Consejo de la Magistratura (CM), donde actualmente su representante es Cristian Kriskovich, de la Universidad Católica (UC).

Uno de los candidatos es César Ruffinelli, decano de la Facultad de Derecho de la UC en Asunción, en alianza con la Universidad Americana (UA) y la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC).

El Consejo de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Privadas realizó la convocatoria donde votan los docentes.