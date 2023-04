Estacioneros: Réquiem nacional que canta a Jesús y la tradición

En el recorrido no solo lo acompañan sus compañeros y las músicas que deja en cada estación. Junto a Marcial, caminan sus recuerdos ligados a esta tradición.

Cuenta que empezó a los nueve años, cuando era el encargado de prender la vela que llevaba el grupo de estacioneros en el cual estaba.

“Como antes no había mucha luz, servía para ver el camino. Hubo veces en que me caía, pero los señores me ayudaban a levantarme”, dice Marcial, a sus 61 años.

Actualmente, Marcial y una persona más son los que aún quedan vivos del grupo que continuó con esta costumbre religiosa. A su cargo tiene a 15 estacioneros, que inician su recorrido desde hoy hasta el viernes. Su ruta abarca Zona Sur hasta Barcequillo.

En los tiempos en que a él le tocaba salir con personas mayores, los preparativos se iniciaban dos meses antes. Ahora ya ni hace falta practicar, según cuenta.

“Los más chicos ya conocen todos los cantos. También los jóvenes que nos acompañan”, dice y cuenta que en su barrio esta costumbre religiosa comenzó en 1928.

“Me suelo cansar bastante y digo que ya no voy a salir. Pero cuando llega ese momento siento que me estira la cruz. Es milagrosa”, dice el estacionero a quien su hijo y dos nietos lo acompañan.

Las anécdotas en más de medio siglo de recorrido son infinitas. Una de ellas, cuenta, ocurrió con su primo durante el rezo en una de las estaciones un Jueves Santo.

“Él tenía que rezar y luego nosotros teníamos que cantar. Estaba rezando y no paraba de moverse y no entendíamos por qué. Cuando nos dimos cuenta de que estaba sobre un hormiguero y las hormigas le picaban, no paramos de reírnos. El rezo terminó en carcajadas”.

TRADICIÓN

El docente y promotor cultural de Sajonia, Andrés Caballero, organiza desde hace tres años el viacrucis sobre la avenida Carlos Antonio López. En la representación participan el grupo de estacioneros de la capilla María Auxiliadora del Bañado Sur.

Considera que Paraguay es uno de los pocos países en donde perdura la tradición del canto lastimero en estos días de Semana Santa.

“Los cantos y las oraciones son para diferentes situaciones. Se canta al Cristo Resucitado. También a las almas de los fallecidos, la Virgen, etc.”, dice el promotor cultural. Resalta además que el guaraní es un sello distintivo que le da un mayor realce y profundidad a la entonación del canto.

Mis abuelos y mis tíos empezaron la tradición acá en 1928. Ahora hay varios jóvenes y niños que siguen con esto. Marcial García, estacionero.

La mayoría de los cantos están escritos en guaraní, en yopará. Hay también cantos que son propios de algunos lugares. Andrés Caballero, docente y promotor cultural.

Cientos de jóvenes se alistan para el inicio de Pascua Joven

Tras dos años de pandemia, jóvenes de la Pastoral Juvenil Pastoral de Juventud Arquidiocesana (PJA) invitan a participar de la Pascua Joven 2023 con el lema Eju ha Jaguata Oñondivepa (Ven y caminemos juntos).

“Después de años muy turbulentos entre pandemia y otras crisis, hemos analizado que debemos ayudar al joven a levantarse, a caminar y ayudar a otros jóvenes que están con dificultades”, relató Ana Maureen Núñez, coordinadora de la Pastoral de Juventud Arquidiocesana.

Asimismo, sostuvo que la finalidad es crear espacios de encuentro con Cristo para vivir su proyecto de amor y hacer testimonio de una nueva evangelización.

“El contenido de este itinerario tiene encuentros cuaresmales para buscar que el joven pueda analizar su vida y, el triduo pascual”, afirmó.

ACTIVIDADES. Por otra parte, la licenciada Paola Torres, coordinadora de la Pastoral Juvenil Luqueña, indicó que la Pascua Joven contará con un amplio calendario con varias actividades desde el 6 al 9 de abril. El cierre de las actividades se iniciará con la misa en la parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario, a las 8:00. Luego se dará la bienvenida al Grupo Genezareth. Posteriormente, se estará desarrollando el último tema del itinerario “Es verdad, el Señor ha resucitado”.

En la Pastoral de Juventud de Reducto San Lorenzo, las actividades se inician del 6 al 8 de abril, en la parroquia Virgen del Rosario, colegio La Victoria y colegio Jorge A. Gadea.