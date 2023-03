Establecido el fixture de la Liga Premium

Grupo B: Olimpia, San Cristóbal, Star’s Club, Afemec, Deportivo Humaitá, Deportivo Recoleta.

En la primera fecha los enfrentamientos son: Exa Ysaty vs. Sport Colonial, Cerro Porteño vs. Villa Hayes, Santa María vs. 3 de Febrero, Deportivo Recoleta vs. Deportivo Humaitá, Olimpia vs. Afemec y San Cristóbal vs. Star’s Club.

El torneo constará de 2 ruedas y califican a los cuartos de final los cuatro mejores de cada serie.