“Esta deuda no se generó meses atrás”

Mario Parada, presidente de la Universidad de Concepción, club dueño del pase de Diego Churín, charló con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM y dio a entender que la deuda que Cerro tiene con el club chileno llegó a FIFA debido a que los azulgranas no se acercaron a solucionar los pagos.

“Aquí tiene que acercarse Cerro Porteño, si tiene problemas, conversar con nosotros y eso no ha sucedido. Los plazos que dio FIFA fueron plazos largos, en el día de mañana (hoy), se verá si no llegan los recursos, lamentamos los problemas de Cerro Porteño, pero esta es una deuda que no se generó hace un par de meses atrás, sino una deuda de largo tiempo”, expresó Parada.

El dirigente chileno de igual forma aún cree en la buena fe de Cerro, aunque anticipó que si no pagan, podrían tomar otras medidas. “La cuota que vence es del orden de los USD 350.000, son dos cuotas que están pendientes pero falta la tercera cuota que tiene un plazo más adelante”, destacó.