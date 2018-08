Essap: Presidente justifica el aumento por grave déficit

Carlos Arce, presidente de la Essap, justificó el aumento del 21,9% en la tarifa del agua potable y en el pago del alcantarillado sanitario (ver infografía). Señaló que la aguatera estatal tiene un descalce mensual de USD 1.000.000 dólares y manifestó que esta medida ya se venía analizando desde hace tiempo. Aseguró que estos incrementos solo servirán para equilibrar las finanzas y no para realizar inversiones. Las subas entran a regir dentro de 20 días.

Arce admitió que no hubo diálogos con el equipo de transición del presidente Mario Abdo Benítez antes de tomar esta determinación y comentó que ningún equipo del actual jefe de Estado había entrado a la Essap a informarse sobre la situación.

“Las tarifas prácticamente no han tenido reajuste, a excepción del 2012, en los últimos 17 años. La situación financiera de la Essap está bastante comprometida. Los productos químicos han subido de precio en estos años. Con la última suba de la tarifa de la ANDE pasamos de pagar G. 1.800 millones a G. 3.600 millones mensuales en consumo de energía eléctrica. También se tiene una deuda histórica importante con bancos internaciones, hay un saldo de USD 500.000 (préstamo de 1984) y otro de USD 7.000.000 (préstamo de 1995) que se terminaría de pagar en el 2020”, detalló.

Añadió que se tienen compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Mundial (BM) por USD 17 millones y USD 46 millones, respectivamente, y las amortizaciones se realizan mensualmente.

El titular de la compañía pública remarcó que en el 2015 ya se había solicitado un reajuste, pero en aquella oportunidad solo se le otorgó a la ANDE. Al respecto, informó que la deuda de Essap con la empresa eléctrica asciende a G. 46.000 millones, porque no se puede hacer frente al 100% del consumo de energía.

“La necesidad de la Essap es de la anterior administración, y de esta y de la que sea. Aquí hay un origen financiero, una cuestión histórica de desfasaje en el sistema tarifario. Solo un pequeño reajuste en el 2012, esto va más allá de cualquier Gobierno”, sentenció.

SINDICATOS CRITICAN. Víctor Ocampos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Essap (Sinatrae), manifestó que la decisión de la administración tomó de sorpresa a todos los trabajadores, puesto que no se tenía previsto este incremento. Indicó que la decisión la tenía que tomar el nuevo Gobierno de Abdo Benítez, por lo que se trata de una falta de respeto.

Señaló que el presidente Arce no dialoga con los sindicalistas y apuntó que este incremento se daría para paliar el excesivo gasto que ya ha hecho el actual directorio en los rubros de horas extras y viáticos. Se ha dejado prácticamente sin recursos a la siguiente administración, dijo.

A propósito, en una planilla enviada por el gremialista, se observa que el rubro de horas extras ya tiene una ejecución del 74% en este 2018. Solo para el directorio se han desembolsado G. 374 millones, de G. 526 millones asignados. En total, esta partida recibió recursos por 8.229 millones, de los cuales ya se utilizaron 6.127 millones, según se observa en los datos remitidos. En lo que hace a los viáticos y pasajes, el presupuesto para el corriente año es de G. 2.912 millones. De esa cantidad, se desembolsaron a la fecha 1.509 millones (el 52%).

“Se hizo un abuso de poder y falta de respeto al nuevo Gobierno. Se hacen actos administrativos para privilegiar a amigos de la claque para dejarles con buenos sueldos, instalarlos en cargos. Es una carga para la nueva administración, que va a ser el que tenga que lidiar con la sociedad y usuarios. No digo que no sea necesario ajustar la tarifa, pero se le debía dejar al nuevo Gobierno para que efectivice esto, no tomarse esa libertad irreverente y maleducada”, espetó Ocampos.