Espínola: “Fue una expulsión injusta”

El portero de Nacional Juan Espínola sufrió su primera expulsión en el profesionalismo ante Libertad el lunes, una medida que a su criterio no tiene fundamentos.

“Fue una expulsión injusta, porque la pelota me pegó en la pierna y luego alcancé a Bareiro. Él me buscó a mí (...), vino directo a mí, porque la pelota fue hacia el arco de Libertad, primero toqué la pelota y luego alcancé a Bareiro”, contó el meta en comunicación con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

El portero además pensó que la jugada debió ser revisada en el VAR por el árbitro Mario Díaz de Vivar, una jugada clave, ya que tras su salida Nacional perdió 2-0 y Leo Villagra debió improvisar como arquero. “Me dolió porque en la cuarentena estaba entrenando fuerte, volví con dos partidos sin que me convirtieran, fue muy injusto. Los dirigentes del club me dijeron que mandarán la nota a la APF”, expresó Espínola, donde se pedirá al Tribunal rever la decisión del árbitro.