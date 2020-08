Esperanza Martínez fustigó al Ejecutivo y a sus ministros

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG), cuestionó al presidente Mario Abdo Benítez y a su equipo de colaboradores ante el escándalo que sacudió al ahora ex viceministro Juan Carlos Portillo, quien renunció luego de que se hagan virales los videos en las redes sociales donde se lo ve participando de un festejo de cumpleaños.

“El Ejecutivo perdió la autoridad necesaria para conducir el barco en esta tormenta. La incapacidad de adoptar las medidas económicas necesarias, los problemas administrativos, la mala comunicación. Esos errores no se solucionan con una renuncia”, fustigó Martínez en su cuenta de Twitter.

Además, la legisladora del FG criticó ayer al Gobierno de Abdo por su falta de gestión en áreas como ciencias y artes. Señaló que en lugar de ubicar a una persona capacitada e idónea para el Ministerio de Educación, en esa cartera el titular es Eduardo Petta, al que calificó de “tavyrongo”. Fue en reunión de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores

Martínez también aplazó al empresario Eduardo Felippo, quien nada tiene que ver con las ciencias pero fue designado como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La senadora se refirió especialmente a la presencia de Felippo y otros referentes políticos en un programa de TV y señaló que no los escuchó, “porque es una cuestión de estómago” sentarse y oír hablar de ciencia a trogloditas.

“Me subleva esto, porque, ¿si nosotros no apostamos a la ciencia y al conocimiento, a qué lo que vamos a apostar? ¿Qué lo que puede hacer el Felippo ahí diciendo quien tiene el criterio de la ciencia? (...) A mi me indigna eso. (...) Es para hacer una revuelta popular, porque si no apelamos a la ciencia, ¿qué lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiere este Gobierno, qué lo que quiere el Partido Colorado?”, lamentó.

Se quejó además con sus colegas colorados, y se preguntó por qué en vez de designar a una mujer como Blanca Ovelar al frente del Ministerio de Educación “le ponen a un tavyrongo allí que se cree fiscal... y todos le sostienen ahí”.