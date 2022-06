Esperanza dice que no dividirán la oposición y cuestiona a Euclides

“Estamos en esta semana cerrando el debate general tanto de la chapa presidencial como también de los cargos plurinominales. Antes del fin de semana tendremos una decisión que informar. Nuestra posición es apostar a la unidad y tratar un consenso en la oposición en todos los sectores no solo desde la chapa sino trabajar las listas y articular con todas las fuerzas posibles”, señaló.

Hasta tanto se dé la posición del sector seguirán trabajando por posicionar a nivel país su propuesta, aseguró la senadora quien agregó que en caso de incorporarse a la Concertación allí “no se dejarán vencer así porque así”.

En relación al ex canciller Euclides Acevedo, dijo que él sí podría dividir. “Es difícil llegar con tres candidaturas y no sé cual es la posición de él. Pero desde aquí haremos el esfuerzo para buscar el mecanismo que defina la chapa. Con dividir no se alcanzan los votos”, apuntó la senadora Martínez.