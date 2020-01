Esperando debut en el Dakar

El piso no será completamente de arena, dijo Chun a la radio Deportiva 1120 AM. “Hay sectores que tienen muchas piedras y las dunas, características de la zona” mencionó. ”El otro día no pude dormir, la ansiedad me agarró, estuve en la cama sin poder pegar un ojo, esperando ya el inicio de la competencia”, expresó el corredor que debutará en el Dakar en motos.

El 5 será la largada simbólica y al día siguiente el inicio de la competencia.