Esperan una suba para poder importar gasoil

Agregó que en este momento traer gasoil llega a un costo de G. 8.500 el litro en planta y a esto hay que agregarle los demás costos. “Entonces, no voy a poder traer a ese precio para vender a G. 7.500”, enfatizó. Manifestó que no sabe porque la gente aún no cree o entiende que los precios internacionales son los que mandan en nuestro país que es netamente importador de derivados de petróleo.

Bosch estimó que posiblemente otras importadoras pequeñas dejarán de hacerlo y solo las más grandes van a continuar trayendo producto, “pero posiblemente están empatando o perdiendo porque los costos internacionales altos son reales”. Finalmente, sostuvo que el precio del gasoil debe estar hoy a G. 9.500 el litro.