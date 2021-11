Esperan decreto de Casa Rosada para la reapertura

“Estamos esperando el decreto de Casa Rosada, que pasen las elecciones de domingo en Argentina. Puede ser antes, las informaciones que tengo son auspiciosas”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, consultado de nuevo sobre el tema ayer, en sede de la Cancillería.

Aclaró que tienen informaciones oficiosas sobre la posible apertura de la frontera y aclaró que la decisión está en el Gobierno central de la Argentina, no en las gobernaciones de las provincias fronterizas con Paraguay. En ese sentido recordó que la última vez que había conversado con Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, este demostró “la mejor de las disposiciones” y sigue trabajando en común con el Ministerio de Salud del Paraguay, para hacer vacunaciones conjuntas, una política preventiva de salud pública, independientemente de la apertura de la frontera.

“El gobernador de Formosa dice, y coincido con él, que ninguna apertura, que ningún corredor comercial tiene que ser en detrimento de la salud pública”.

Agregó que hay una planificación que están haciendo el Ministerio de Salud del Paraguay y su equivalente en la Provincia de Formosa, el Ministerio de Desarrollo, de tal forma que haya un banco común de informaciones epidemiológicas y un trabajo común en materia de vacunación fronteriza. Dijo que esto es un objetivo. Recordó que nadie puede cruzar la frontera si no está vacunado contra el Covid-19, e hizo un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a los vacunatorios para inmunizarse. Resaltó que cuando los connacionales quieran ir al Brasil o a la Argentina, no podrán viajar si no están vacunados.