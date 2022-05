Especialista asegura que estamos aún “lejos de la mexicanización”

La doctora Carolina Sampo, investigadora y especialista en la lucha contra el crimen organizado, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, analizó el crimen organizado y la situación que actualmente está atravesando nuestro país, así como los demás países en la región.

Aseguró que el grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) se expandió a nuestro país por la vulnerabilidad de las fronteras y encontró con facilidad asentamiento, pero precisó que estamos aún “lejos de la mexicanización”.

Esto, respecto al crimen del fiscal contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, con sello de la mafia. Las declaraciones de la especialista se dieron en contacto con Radio Monumental 1080 AM.

“Estamos lejos de la mexicanización, se podría hacer un paralelismo con el México de hace 15 a 20 años”, indicó la investigadora. Esto desde el punto de vista de que el asesinato de un fiscal en México ya no genera consternación así como acá.

Sin embargo, resalta que existe inundación de cocaína en la región, que no paran de crecer cultivos en los países de América del Sur, a más de los países productores tradicionales, como Colombia y Bolivia, ahora se suman otros países.

La investigadora afirma que el PCC ha traspasado las fronteras y ha desembarcado casi definitivamente en territorio paraguayo.

“El crecimiento del Primer Comando Capital ha traspasado las fronteras. Esto les permitió acercarse a la cadena de producción de marihuana y cocaína, reducir sus costos y desplegar sus dotes dentro de Paraguay y a partir de ahí generar un centro de operaciones. Paraguay sería una suerte de free shop de la droga y se convierte en una suerte de lavado de dinero”, indicó.

Resaltó que “en toda la región, las instituciones son débiles, muy permeadas por la corrupción de funcionarios públicos”.

En ese sentido, manifestó que en “Paraguay, a pesar de no tener salida al mar, y de utilizar la hidrovía o el puerto de Paranaguá para sacar productos, se está convirtiendo en uno de los más importantes países exportadores de cocaína escondida en contendedores con destino a Europa, o la nueva puerta de entrada, Asia, Medio Oriente. Lo que importa es entender la cuestión de las drogas como una cuestión de salud pública y que los países deben trabajar en conjunto en la lucha, en cooperación. Tratar de crear políticas de concientización para que el consumidor entienda el daño del producto”, señaló.

En el Brasil en los últimos dos años se ha centrado mucho más en tratar de seguir el lavado de dinero, específicamente en combatir el narcotráfico en su territorio. “Esto parece estar dando algunos buenos resultados”, dijo.

Respecto al crimen del fiscal Pecci, realizó una comparación con México y dijo que estos atentados contra autoridades ya no son noticia en ese país, por la violencia actual que atraviesan. “La buena noticia es que genera alarma, en México estas cosas (asesinato del fiscal Pecci) ya no genera alarma, es bueno que aquí todavía genere alarma. El caso del fiscal es una muestra de que en general, cuando la corrupción no es suficiente, se utiliza la violencia y toda la sociedad termina sufriendo esa violencia, es el caso de México, de algunos lugares del Brasil, de Centroamérica, donde la seguridad cotidiana está muy afectada”, advirtió.

Por último, reflexionó que “la corrupción va de la mano de la impunidad, total y absolutamente. No hay corrupción en tanto y en cuanto la impunidad permita que esto se siga generando, de la mano con la violencia”, detalló.



Seguir la pista del dinero para llegar a empresarios

La investigadora Carolina Sampo aconsejó como plan de lucha al crimen organizado “seguir la pista del dinero”.

“Eso siempre es la forma más certera de llegar a quienes mueven realmente el negocio”, apuntó.

“Lo que se ve en muchos países de la región es que las capturas o arrestos son de aquellos que forman parte de la cadena, pero que son fácilmente reemplazables. Lo que necesitamos saber es quiénes son los que manejan el negocio, los empresarios del crimen organizado, los que toman las decisiones; para eso se debe seguir la ruta del dinero”, señaló tajante la especialista en la lucha contra el crimen organizado.