“Especial en la previa”

“Vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible. Venimos trabajando bien y creo que cada vez estamos más sólidos en defensa”.

Para finalizar dejó en claro: “Este partido aún no define nada. Nosotros dependemos de nosotros, esto es once contra once y el que mejor haga las cosas seguramente se va a llevar el triunfo”.



Roque o Brian

La única duda en el onceno que utilizará mañana el DT Daniel Garnero frente a Libertad pasa por la presencia o no de Roque Santa Cruz. En caso que el capitán no llegue en buenas condiciones, Brian Montenegro será quien acompañe en el ataque a Erik López. Por otra parte, Gradería Sur y Preferencia están agotadas.