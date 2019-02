Escuela de Villa del Rosario está en deplorable estado y sin agua potable

Se trata de la Escuela Básica N° 2.708 Ernesto Caballero, de la compañía Kerambú, 2ª Reconstrucción, de Villa del Rosario.

Esta institución con varias décadas está con la infraestructura totalmente deteriorada, con techo de chapa, los ventiladores ni siquiera funcionan, mobiliarios inservibles, paredes que van cayendo a pedazos.

Lo más grave es que los alumnos que estudian en este lugar deben sacar agua de un antiguo pozo porque no cuentan con agua potable, y el baño es tipo letrina.

En pleno siglo XXI, los niños del nivel inicial hasta el 6°grado intentan aprender algo con un solo docente que tiene la escuela, bajo este intenso calor que desespera.

Los padres ya recurrieron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cada año la respuesta es la misma: “Existen muy pocos alumnos para invertir en mejoramiento", según los relatos.

“Estamos prácticamente resignados; está visto que no van a mejorar la institución porque hay pocos alumnos. Es cierto, el año pasado tuvimos 12, antepasado teníamos 20 alumnos, pero los padres que tienen posibilidades envían a sus hijos a la escuela de Villa, pero hay muchos que no lo pueden hacer por falta de recursos. Lo que pensamos es que entonces los pobres no tienen por qué recibir educación, porque si esta escuela se cierra muchos ya no estudiarán", señaló María Dolores Benítez, presidenta de la Asociación Cooperadora Escolar.

Adolfo León, vecino del lugar y concejal municipal de Villa del Rosario, lamentó la situación en que se encuentra la institución y señaló que se realizaron varios pedidos a la Intendencia y al MEC, pero no hay respuestas.