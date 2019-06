Escrachadores tildan el autoblindaje como una consecuencia de la apatía

Los miembros del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) cuestionaron que la ciudadanía no se haya levantado contra las medidas adoptadas por los parlamentarios, quienes a través de argucias legislativas pusieron trabas a la figura constitucional de la pérdida de investidura, figura que ya dejó afuera a varios de ellos.

Esther Roa, una de las líderes de dicho grupo ciudadano, se mostró ofuscada por dicha medida y por la poca reacción de la ciudadanía misma, indicando que ahora el camino se hace mucho más difícil para sanear el Congreso de políticos corruptos, lo cual implica un gran retroceso, luego de todas las conquistas obtenidas.

FRUSTRACIÓN. “Yo creo que esto se consumó en la Cámara de Diputados por la apatía de la gente, que no interpretó el perjuicio que nos va a ocasionar a partir de ahora, ya que vamos a tener que hacer mucho más lobby y manifestaciones. Todavía hay varios legisladores que tendrían que salir con la pérdida de la investidura, y eso ahora va a ser mucho más complicado y difícil, así que considero esto como una pérdida lamentable que se da ante los ojos de los ciudadanos”, expresó Roa.

Agregó que la gente todavía no entiende que las incidencias ciudadanas son claves para el proceso democrático que se busca instalar en el país.

“Necesitamos usar este mecanismo (protestas y pedido de pérdida de investidura) para depurar el Congreso, e imponer la ética como requisito ineludible. Como activista social, reconozco este fracaso, somos un puñado de personas que buscamos hacer frente, pero muchas veces no podemos abarcar todo. Me hubiera gustado que ese día hubiese habido mucha gente y se hubiese abortado, como ya lo hicimos en otra oportunidad, pero no fue así”, aseveró.

Señaló que, en adelante, van a tener que enfrentar este nuevo desafío con muchas movilizaciones, e instó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a vetar dicha ley sancionada por ser inconstitucional.

INCONSTITUCIONAL. “La reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional (De la Pérdida de la Investidura), hecha por la Cámara de Diputados, es la manera en la cual ellos encontraron el mecanismo para seguir autoblindándose. Si hacemos una interpretación desde el punto de vista constitucional, vamos a darnos cuenta de que la Carta Magna no establece el número de votos para la pérdida de la investidura”, dijo.

Agregó que del artículo 185 de la Constitución se deduce que la pérdida de investidura debe ser por mayoría simple, ya que la misma establece que, salvo los casos donde claramente se establezcan la necesidad de mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los presentes.

“Si volvemos al artículo 201, vemos que no refiere justamente la mayoría calificada que hoy ellos instalaron, es decir, que ahora va a ser mucho más difícil presentar el pedido de la pérdida de la investidura, ya que para presentar se requieren ahora 20 votos en Diputados y para remover 41 votos, y lo mismo pasa en Senado, se van a necesitar 12 firmas para presentar y 23 para consumar la pérdida de investidura de un congresista”, expresó.