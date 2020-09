Escasez de cemento persiste y también precios más altos

De acuerdo con un sondeo realizado a nivel de depósitos de materiales y reclamos ciudadanos a través de las redes sociales, persiste el faltante de cemento luego de que la industria privada Yguazú haya reiniciado su producción tras haber parado unos 15 días debido al desperfecto de un transformador de su planta.

Incluso, debido a complicaciones varias de logística y costos, la importación no está pudiendo cubrir la alta demanda que registra el producto y que las dos cementeras locales solo satisfacen hasta cierto porcentaje.

El arquitecto Luis Tavella, referente del sector de la construcción y titular de la Federación Paraguaya de Mipymes, sostuvo que está observando más especulación con el cemento, bajo la excusa de la escasez. Sostuvo que la situación está difícil, pero no para que los precios lleguen a G. 70.000 la bolsa.

“Yo no creo mucho en las excusas. También hay una suerte de especulación. Muchos siguen vendiendo a G. 70.000 la bolsa cuando no debería costar ni G. 60.000. Hay mezcla de ambas cosas, entre las dificultades para importar y la especulación para alzar los precios”, estimó.

No obstante, para satisfacer la alta demanda del mercado que está teniendo ahora el cemento obedece a que la Industria Nacional del Cemento (INC) sigue con problemas de clínker, de producción y de capacidad. “No sabemos y nadie sabe la causa de esto. En lo personal, por ejemplo, una carga que compré el 6 de agosto pude retirar recién el 12 de setiembre. Tuve que esperar cuarenta días”, lamentó.

En el caso de la cementera Yguazú se sabe que paró y dejó de producir más de 30.000 bolsas durante 25 días. “Entonces, se produjo un faltante importante de cemento que se va solucionando de a poco y entiendo que se debería liberar la importación de cemento”, recalcó. No cree que existan mayores problemas para la importación y es aquí donde se especula y mezclan las cosas para elevar precios.

IGUAL. Por su parte, el ingeniero Luis Lavigne, presidente de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco), manifestó que todo sigue igual luego de que Yguazú haya retomado su producción. Añadió que los precios siguen altos porque ahora están recibiendo cemento importado.

“Mientras el cemento importado sea nuestra principal provisión y las dos fábricas nacionales no normalicen su producción, el precio va a seguir alto. Yo hablé con la INC porque hace una semana ya no me entrega ni media carga. Me adelantaron que esta semana no van a sacar lista y posiblemente estarán cumpliendo con otros pedidos. En el caso de Yguazú, como no puede satisfacer nuestro pedido, nos da cemento importado a retirar de Pedro Juan Caballero, con el costo que implica”, recalcó.

Los precios de las bolsas de cemento actualmente están entre G. 60.000 y G. 65.000, según Lavigne. Afirmó que si hay costos más elevados que éstos, ya serían de los depósitos más chicos y no de los grandes.