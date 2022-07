Erico Galeano se presentó ante la CBI, pero no declaró

Uno de los abogados del diputado, Cristóbal Cáceres Frutos, alegó que toda la documentación está en manos del Ministerio Público.

Además, negó que el parlamentario esté siendo investigado dentro del marco del operativo A Ultranza.

“Conviene aclarar que esto no se trata de ningún juicio. No se trata de una acusación o algo que se desprenda pena o punición”, refirió el luguista.

“Se trata de la redacción de un informe solicitado por ambas Cámaras del Congreso en relación a delitos precedentes y lavado de dinero”, refirió.

Luego, le consultó a Galeano sobre los rubros económicos y las empresas vinculadas al mismo.

“En virtud de la obligación de comparecer ante esta comisión, estoy acá, y también, en virtud a lo que me retribuye la Constitución Nacional, me da atribución de no responder. Voy a hacer ese uso. Acá mis abogados van a explicar mejor ese punto”, fue la respuesta que dio el diputado.

A partir de ese momento, ya no volvió a emitir ni una sola palabra, y posteriormente tampoco hizo ningún tipo de declaraciones a la prensa, a pesar de la insistencia.

“Nuestra parte entiende que así como existe la obligación de comparecer, que lo estamos haciendo; la primera ocasión no fue posible por motivos de salud; existe el derecho de excusarse de formular declaraciones, fundado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que le ampara como garantía en las restricciones a su declaración”, agregó Cáceres Frutos.

“Vamos a hacer entrega de un documento firmado por el señor Erico Galeano, amparándose. Vamos a dejar constancia de que no va a formular declaración alguna ante los miembros de la Comisión de Investigación”, agregó el abogado.

“Necesitamos su versión. Queríamos porque esa versión la asentaríamos en el informe final, porque es relevante que pueda ante acusaciones que existen”, indicó Querey al diputado.

Finalmente, el titular de la CBI refirió que ya no volverían a convocar a Galeano, pero que si en algún momento decide presentar alguna documentación por escrito, la iban a recibir.



