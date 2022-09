Olimpia empieza la semana con la necesidad de volver al triunfo en lo que será su visita a Guaireña el próximo domingo en Ciudad del Este, para cortar con una racha de cuatro partidos sin saber de victorias.

Esta racha es similar a la que experimentó a mediados de abril, donde en cinco juegos no pudo ganar: 3 derrotas (1-2 vs. Resistencia, 1-2 vs. Nacional y 1-2 vs. Peñarol) y 2 empates (ambos 0-0 ante Cerro y 12 de Octubre), entre torneo local y Copa Libertadores.