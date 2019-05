Entregan aceite en bolsitas a padres para elaborar el almuerzo escolar

La proveedora es la Gobernación de Misiones, con recursos del Fonacide, que brindó la licitación a la empresa Girasol SA, encargada de brindar estos insumos a las escuelas públicas, donde las madres son las que cocinan para sus hijos.

Una denuncia formal llegó hasta la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hace unos días. Desde la entidad aseguran que ya abrieron una carpeta de investigación.

“La empresa prestadora de servicios (Girasol SA) no entrega productos tal como establece el Pliego de Bases y Condiciones”, indica la denuncia marcada como caso 141 en la DNCP.

“Se está realizando la entrega de aceite en bolsitas de polietileno, siendo que deben ser entregados en bidones cerrados que garanticen su calidad e inocuidad”, expresan.

Excusas. El reclamo hace constancia de que en las instituciones educativas reciben pequeñas cajas de extracto de tomate, en reemplazo de la fruta en estado natural.

“La empresa entrega el extracto justificando que el precio del tomate está muy caro”, lamentan en otro punto de la queja a la DNCP.

Agregan que incluso la cantidad establecida de alimentos por cada escuela no se cumple. La comunidad educativa hace malabares para que cada alumno quede con su ración diaria.

También la entrega se realiza de forma quincenal, cuando las verduras en algunos casos apenas duran una semana, por lo que se pierden.

La empresa proveedora fue adjudicada por la Gobernación de Misiones para insumos del almuerzo escolar por G. 12.530 millones, recién en marzo pasado, luego de varias semanas de iniciarse las clases. Este retraso en la adjudicación se dio a nivel país.

Ayer funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición fueron hasta Misiones con el fin de verificar los depósitos de la firma que entrega las mercaderías para elaborar la merienda escolar, informó la corresponsal Vanessa Rodríguez.

Gobernación justifica a la firma

El gobernador de Misiones, Carlos Arrechea, mencionó que recibieron un expediente desde Contrataciones Públicas con la denuncia anónima y destacó que no tienen queja de manera oficial. “No tenemos denuncia formal de los directores y profesores”, expresó. Con relación al extracto de tomate dijo que los de la empresa quisieron llevar ese producto, porque no conseguía de manera natural, no se le aceptó, retiraron todo. “Con respecto al aceite, según nos informó la directora, se le cayó el bidón cuando estaban bajando del camión, pusieron en una bolsita para que no se pierda en su totalidad y la empresa repuso el roto. En algunas escuelas hay 10 alumnos y el fideo se pesa y se les da de acuerdo a la ración que les corresponde, no hay restricción en lo del fideo porque eso se les fracciona”, agregó Arrechea. (V.R.)