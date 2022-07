Entre reclamos y apoyo de hurreros,  Nenecho defiende informe de gestión

La mayor parte de los frentes de trabajos se encargó de explicar su jefe de Gabinete, Federico Mora, quien indicó que las prioridades para el Municipio abarcan principalmente tres áreas: Gestión de basura, obras de vialidad y la dotación de tecnología en el tránsito. Citó los proyectos de implementación de plataforma tecnológica y la intervención en la franja costera que abarcaría aspectos en lo ambiental, social y la inversión privada.

Funcionarios. ¿Dónde están los más de 8.000 funcionarios? fue una de las preguntas ciudadanas al intendente. A la consulta acompañó la indignación, que se reflejó en los rostros de una gran cantidad de los presentes en el auditorio.

El jefe comunal dijo que es un “tabú” que se menciona y discurso populista que el Municipio puede funcionar solo con 2.000 funcionarios. Sostuvo que eso implicaría tercerizar los servicios y el costo final para el contribuyente sería de cinco veces más. “Los 8.000 funcionarios no están todos en el palacete. Están distribuidos en las distintas dependencias”.

Nenecho no dio nombres de los directores que anunció serían cambiados.

Reclamos. El ambiente se volvió tenso cuando representantes de la comisión de la zona de Yukyty realizaron reclamos por falta de seguridad y limpieza. En la mayoría de las otras comisiones hay seguidores de Nenecho por lo que empezaron los insultos. Ante cada respuesta de Nenecho a dicha comisión, los hurreros celebraban con silbidos y aplausos.

Mariela Reyes, de la comisión vecinal Joasy'y, mostró al intendente un extenso bibliorato sobre notas de pedidos de limpieza, reparación y fumigación de sumidero y recapado que, asegura, no tuvieron respuesta. “Fui hasta la dirección de Vialidad, me reciben, pero me dicen que se come todo el cemento. No pueden irse, nadie controla. ¿Sabe cuántos expedientes pendientes tiene el centro municipal N° 4, quién es el encargado entre tus hurreros que controla eso?”, expresó mientras era abucheada.

Área verde. Sobre la consulta respecto al pésimo estado de las plazas, Rodríguez se excusó con que existen años de dejadez de administraciones anteriores y los robos de cableados de iluminación y de mobiliarios, por lo que exigen el acompañamiento de las instituciones para la seguridad. Señaló que proyectan la recuperación de varias plazas y los padrinazgos con el sector privado.

Los paseos centrales sucios fue otro reclamo. Nenecho indicó que es una cuestión que pasa por la falta de organización y también por la conciencia.

Municipalidad vs. Essap: Denuncia llega a Fiscalía

Representantes de la Municipalidad de Asunción presentaron ayer una denuncia penal en contra de quienes resultaren responsables como autores directos, coautores, autores mediatos o instigadores de daño a obra construida.

El hecho se da sobre todo tras destrucción del pavimento, recién intervenido por la Comuna, por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Essap SA sobre Eusebio Lillo casi Madame Lynch.

El conflicto entre el ente estatal y comunal se acentúa ante la campaña política por las internas coloradas. El presidente de la Essap, Natalicio Chase es precandidato oficialista al Senado. La esposa de Nenecho, Lizzarella Valiente, también aspira a ser senadora, pero por el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, quien respalda al intendente de Asunción.

Rodríguez sostuvo que es inadmisible que las calles recién reparadas sean intervenidas sin autorización y sin aviso municipal. “Eso ocurre en varias arterias. Podemos hasta cambiar el nombre de Asunción y llamarla Venecia por la cantidad de agua que hay en la vía pública”.

Caño roto. Al respecto, el gerente general de la Essap, Carlos Antonio López, dijo que “no destruyeron ninguna obra recién inaugurada”. Indicó que acudieron a un reclamo hecho por los propios funcionarios de la Municipalidad a fin de solucionar un problema de caño roto, en zona de Eusebio Lillo casi Madame Lynch.

Alegó que el problema de retraso en las obras fue porque no se pudo acceder a los accesorios importados. Justificó que fue por el problema de la pandemia. “Una vez que llegaron esos accesorios se procedió al cambio, se puso en servicio la tubería que fue cambiada totalmente, desde la calle San Martín hasta Coronel Escurra”.

Acudimos a un reclamo hecho por los propios técnicos de la Municipalidad por problema de caño roto. Carlos Antonio López, gerente de Essap.