Entradas para el concierto de Don Omar se agotan

En pocas horas los fans agotaron las primeras fases de venta de entradas, por lo que ya tuvieron un incremento en sus costos, y se encuentra a la venta la tercera fase a precio del tier 2, desde G. 145.000 hasta G. 605.000; y otros sectores en tier 3.

Don Omar, también conocido como El Rey y King Of Kings fue uno de los primeros reguetoneros superestrella en la primera parte de la década de los 2000 con su disco debut The Last Don.

Se caracteriza por letras que hablan de problemática social y política y el orgullo latino, pero también tiene hits con la mejor intención de poner a bailar a todos. Fue uno de los primeros artistas de reguetón cuyos videoclips se pasaron en MTV.

La calidad de sus producciones siempre lleva a Don Omar a ingresar a los principales charts latinos y son un éxito en todos los países de habla hispana.

Su último material discográfico, Los Bandoleros su versión Reloaded, datan del 2021, sin embargo, los sencillos Sincero, Soy Yo, Let’s Get Crazy, Good Girl y Agradecido llegaron el año pasado, en 2022.

Aunque en el pasado anunció su retiro, sus continuos lanzamientos confirman lo contrario: hay bastante Don Omar para seguir bailando. Produce este evento, RPM Producciones, con Ultima Hora como media partner.