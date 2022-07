Vuelve a estar enamorado





El actor Bradley Cooper habría rehecho su vida sentimental con una mujer de gran prestigio en el terreno de la política. Aunque el supuesto romance no ha podido ser confirmado, la prensa estadounidense especula con la posibilidad de que el famoso intérprete haya dejado la soltería gracias a los encantos de Huma Abedin, una atractiva asesora de 45 años que, hace seis años, trabajó en la candidatura presidencial de Hillary Clinton.

Según el portal de noticias Page Six, del diario The New York Post, el actor y la abogada se conocieron hace unos meses por intermediación de Anna Wintour. Ambos fueron a la gala del Met, el pasado mayo, y aunque posaron por separado, las fuentes aseguran que fueron juntos al museo. “Están hechos el uno para el otro. Los dos son ambiciosos, les gusta la política y están muy involucrados en asuntos ligados a los derechos humanos”, apuntó el informante. Al igual que Bradley, papá de la adorable Lea con su ex pareja Irina Shayk, Abedin tiene un solo hijo, llamado Jordan.



La reina Letizia retoma su agenda



La reina Letizia ha reaparecido este martes con mascarilla en un acto oficial en Madrid, una vez que ha superado el Covid-19 que le fue diagnosticado el pasado martes y que la obligó a cancelar su asistencia a varios actos de su agenda en los últimos días.

Poco después de las diez y media de la mañana, Letizia ha entrado en el estadio de Vallehermoso, para presidir el acto inaugural de la quinta Jornada sobre el Tratamiento Informativo de la Discapacidad en los Medios de Comunicación. La reina, que no se ha quitado en ningún momento la mascarilla, “por precaución, prudencia y normativa” –explicaron fuentes de la Zarzuela–, se ha sentado en la grada del estadio para seguir una demostración de algunos ejercicios que han realizado deportistas paralímpicos. Durante su convalecencia de una semana, Letizia ha tenido síntomas leves, pero por prudencia decidió cancelar las actividades previstas.