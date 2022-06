El príncipe Carlos acepta millonario maletín de dinero

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, aceptó un millón de euros contenidos en una maleta del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, entre otros donativos en efectivo, que el ex primer ministro árabe hizo para sus organizaciones benéficas, según publica The Sunday Times.

Según el periódico, Carlos recibió en mano entre 2011 y 2015 tres lotes en efectivo por valor de 3 millones de euros de Al Thani, que fue primer ministro de Catar entre 2007 y 2013, y ministro de Exteriores de 1992 a 2013.

En una de esas ocasiones, el jeque, de 62 años, entregó al príncipe un millón de euros, supuestamente, repartidos en bolsas de la tienda de lujo londinense Fortnum & Mason. En otra, el heredero aceptó una bolsa de viaje con la misma cantidad durante una reunión privada en su residencia de Clarence House, dice el periódico.

Un portavoz de palacio declaró al rotativo que el dinero “se pasó de inmediato a una de las organizaciones benéficas del príncipe, que aplicó los procedimientos de gobernanza previstos y nos asegura que se siguieron los procesos correctos”.

The Sunday Times aclara que no hay indicios de que se haya cometido una ilegalidad, pero señala que los donativos en efectivo aumentarán las dudas en torno a la gestión de las organizaciones benéficas del príncipe.