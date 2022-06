Estrena look rejuvenecedor

Johnny Depp sigue estando en el centro de atención pública después de ganar su demanda por difamación contra Amber Heard. El actor está viajando con su banda, y recientemente fue visto en las calles de Birmingham con su compañero músico Jeff Beck, quien actualmente está de gira por el Reino Unido.

De acuerdo con la prensa de EEUU, el actor decidió deshacerse de los trajes que usó en el juicio que finalmente ganó en contra de su ex esposa. El Depp que todos conocemos finalmente está de regreso, aunque también renovó su look. El actor se presentó en un concierto con un nuevo estilo sin bigote, lo que le dio una apariencia más juvenil y fresca. Fue el domingo durante el Festival de Blues de Helsinki en Finlandia después de haber sido visto en el Reino Unido. Johnny utilizó una camisa blanca con las mangas arremangadas, un chaleco negro, sombrero, lentes de sol y un sinfín de collares y pulseras, como es habitual. Después de comenzar a trabajar en un álbum con Beck en 2019, el dúo finalmente lanzará su nuevo álbum 18, el 15 de julio.

En cuanto como actor, parece que Depp aún no ha sido bienvenido. Si bien queda por ver si reanudará su papel como el icónico Jack Sparrow en , Johnny aparecerá en una serie documental titulada Boston George. La serie contará la historia del narcotraficante George Jacob.