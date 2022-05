Bill Murray responde a las acusaciones de comportamiento inadecuado

La última semana de abril vino marcada por la cancelación de la producción de Being Mortal, película de Aziz Ansari, después de que su protagonista, el actor Bill Murray, fuese acusado de conducta inadecuada. Una acusación por parte de varias mujeres que compartían set de rodaje con el popular actor y que habían denunciado su comportamiento sobón entre escena y escena de la película. Un rodaje ahora paralizado, después de que el equipo recibiese una queja formal por parte de una de esas mujeres, apartando a Murray del proyecto de manera inmediata.

Tras días de silencio, Murray se ha pronunciado sobre estas acusaciones, con el actor asegurando que verse apartado del proyecto fue debido a una “diferencia de opinión” con la mujer en cuestión. Según una fuente cercana al rodaje, el actor habría sido más que cariñoso con alguna de las mujeres en el set, rodeándolas con los brazos, tocándoles el pelo sin su consentimiento y haciendo que se sintieran intimidadas. “Tuve una diferencia de opinión con una mujer con la que estaba trabajando. Hice algo que yo pensé que era divertido, y no fue percibido de esa manera”, explicó el actor en una entrevista con el canal CNBC. Murray aseguró también que había estado reflexionando sobre lo sucedido en los últimos días: “Sabes, el mundo es muy diferente a cómo era cuando yo era un niño. Lo que yo siempre pensé que era divertido siendo pequeño no es necesariamente divertido ahora. Las cosas cambian, el tiempo cambia. Es importante que me dé cuenta de lo que pasa”, dijo, insistiendo en que la situación había resultado toda una lección para él y que había hecho el propósito de “aprender” sobre lo sucedido. El actor no quiso revelar ningún detalle sobre la mujer que le había acusado, pero sí aseguró que estaba hablando con ella para “intentar hacer las paces”.