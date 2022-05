Con nuevo álbum vuelve Psy, el autor de Gangnam style

Psy, el rapero surcoreano que saltó al escenario global con el tema Gangnam style, publicó ayer, una década después de lanzar su conocida canción, un nuevo álbum de estudio en el que cuenta con la colaboración de importantes artistas del K-Pop.

Este nuevo trabajo titulado Psy 9th se compone de 12 cortes, incluyendo el sencillo de lanzamiento That that, que está coproducido por Suga, miembro del grupo BTS que además compone y rapea parte de la pieza.

El tema utiliza un escenario del salvaje oeste y mezcla electrónica y ritmos latinos, menciona el alivio por el fin de las restricciones impuestas por la pandemia y cuenta además con el humor y los bailes multitudinarios que hicieron famoso a Psy.

"Es un álbum que he preparado durante un largo tiempo, con mucho cariño", contó hoy en rueda prensa Psy, que empezó a producir este trabajo hace tres años.

El artista, de 44 años y cuyo verdadero nombre es Park Jae-sang, contó que fue Suga el que se puso en contacto con él para proponerle colaborar en un tema en el que el miembro de BTS -cuyo verdadero nombre es Moon Yon-gi- ya estaba trabajando.

Psy dijo que la canción le gustó mucho y le sirvió para continuar trabajando sobre la base de su propio estilo, pues en ese momento estaba pensando en desechar su conocida faceta electrónica.

"(La colaboración con Suga) me brindó la oportunidad de recordarme a mí mismo que solía ser un músico divertido y rudo", explicó Psy.

Psy 9th también incluye colaboraciones con nombres de peso del pop surcoreano como Sung Si-kyung, Heize, Crush, Tablo y Hwasa de la banda femenina Mamamoo.

Hoy mismo la agencia que representa Psy, P Nation, anunció precisamente que el video de su éxito viral Gangnam style ha superado los 4.400 millones de reproducciones en la plataforma Youtube.

El éxito del divertido video de Gangnam style en 2012 abrió la puerta a que grupos de K-Pop emplearan la web propiedad de Google para promocionarse por todo el mundo.

Hasta el momento el video PSY titulado 'That That ya superó los 13 millones de reproducciones.